"جمهور بيب بيب".. السر وراء غضب الأهلاوية في "خناقة شيكا وفهمي"

ما زالت توابع مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك خلال حضورهما حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مستمرة.

وعلمت "الوطن" أن المشاجرة لم تتوقف فقط عند فهمي وشيكابالا، حيث تم التمادي فيها بعد إنهاء الخلاف حين حاول أحد الحاضرين الزملكاوية تهدئة شيكابالا بالنيل من فهمي والأهلاوية الحاضرين قائلا له: "ده جمهور بيب بيب"، وهو الأمر الذي استفز عددا من الحضور من مشجعي النادي الأهلي.

يذكر أن خناقة شيكا وفهمي كانت بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

واستجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفا رفقة زوجته، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "إنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجأ الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "إنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليكرر اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره.

وتدخل أمير مرتضي منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.