محمد أنور يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس": غيرنا أحداثه 11 مرة

كشف نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور عن تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، الذي يقوم من خلاله بدور البطولة المطلقة لأول مرة.

قال "أنور" في بيان، إنه لم يكن يحلم مطلقًا بدور البطولة، إلا أن الأمر حدث بمحض الصدفة، بعد أن وجد الفكرة المناسبة، لافتًا إلى أنه عُرض عليه العديد من البطولات في السابق، لكنه أراد أن تكون البداية مميزة وقوية، معلقًا: "سهل تبقى بطل بس مش سهل تنجح".

وأشار إلى أن تحضيرات "إسعاف يونس" المنتظر عرضه قريبًا عبر منصة WATCH iT، على مدى 10 حلقات، انطلقت منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة، اضطروا إلى تغيير أحداثه أكثر من 11 مرة، ليتوافق مع المستجدات.

وأضاف أن قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي، مؤكدًا أنه اعتمد على كوميديا الموقف، وليس على الإفيهات.

في السياق ذاته، أشار إلى أن اسم المسلسل لا يرتبط بالفنانة إسعاد يونس، لكن بطبيعة مهنة البطل.

ولفت إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور طبيب يُدعى "يونس"، يتعامل فى كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف، مشيرًا إلى أن شخصيات المرضى، يجسدها الكثير من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، وغيرهم.

وأكد أن ردود فعل ضيوف المسلسل جعلت الكثير من الفنانين يطلبون المشاركة في الحلقات المقبلة، إلا أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تصويره، ولذلك سيتم الاستعانة بهم في الجزء الثاني، الذي لم يتم تحديد موعد تصويره.

على صعيد آخر، أكد سعادته باختياره من منصة WATCH iT، لبطولة ذلك المسلسل، معلقًا: "وثقت فيا إنها تعمل لي عمل زي نجوم كبار".

وعن تجربة العرض حصريًا على منصة WATCH iT، أبدى تحمسه الشديد، مؤكدًا أن الجمهور أصبح يمل من الحلقات الطويلة التي تتخللها إعلانات.

مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.