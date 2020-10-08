محمد أنور: سعيد بردود فعل الجمهور على "قوت القلوب"

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود فعل الجمهور، عن الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، الذي يعرض حاليا.

وقال أنور، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين، ‏مبسوط جدا بردود الفعل على مسلسل قوت القلوب، ومبسوط جدا بالشغل فيه، ‏وشكرا جدا على كلامكم الحلو، (قوت القلوب"‬⁩‏⁧)، سيادة المستشار خالد شبانة".

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وينتظر محمد أنور أولى بطولاته المطلقة، بمسلسل "إسعاف يونس"، المقرر إذاعته على منصة Watch it.

مسلسل "إسعاف يونس" ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويجسد أنور خلال المسلسل دور طبيب، ويشاركه البطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، ومنة عرفة، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويُعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستُعرض على منصة watch it، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، إخراج حسام على.

دافع الفنان محمد أنور مؤخرا، عن الفنان يوسف الشريف، بعد الهجوم عليه بسبب تصريحه عن رفضه أداء المشاهد الساخنة.

وقال أنور عبر حسابه على تويتر: "على إيه كل الهري والكلام الفاضي وقلة الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده، قال إنه عنده مبدأ معين هو إنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطة بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه، وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وإنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".

وأضاف: "فجأة كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان، وناس قالوا ده إخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الأول وبعدين اتكلم، وناس طلعتله مشاهد من أعمال قديمة هو بيحضن فيها وقالوا أيام ما كان بيحب التلامس، وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام، وقال إنه فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبوا يعملوا ده أو ندمو أصلا على أعمال هما قدموها في البداية وبعدين شافوا إنه مينفعش إنه يعمل كده تاني".