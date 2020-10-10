حريق يلتهم شقة بالزقازيق.. وتبادل اتهامات بين زوجتي المالك

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية ملك أستاذ جامعي، في شارع "الغشام"، بمدينة الزقازيق، اليوم السبت، وتم إخلاء 3 أشخاص من المقيمين بالشقة، وهم سيدة وطفلان، بدون إصابات، فيما تبادلت زوجتا صاحب الشقة الاتهامات بإشعال النيران.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بنشوب حريق في إحدى الشقق في الطابق الـ11، بأحد الأبراج السكنية، في شارع "الغشام"، بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، كما تمكنت من إخلاء سيدة وطفلين بدون إصابات.

وتبين أن مالك الشقة دكتور جامعي متزوج من زوجتين، الأولى صيدلانية، والأخرى طبيبة تحاليل، وبعد وقوع خلاف بينه وبين زوجته الأولى تركت المنزل، فيما قام الزوح بإحضار زوجته الثانية، التي أقامت معه وأبناء الأولى في الشقة، وعندما علمت الأولى بذلك توجهت إلى الشقة، ووقعت مشادات بين الزوجتين، واتهمت كل منها الأخرى بإشعال النيران في الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، فيما أكد الزوج أنه سيتم التصالح بين الزوجتين، والتنازل عن الاتهامات المتبادلة.