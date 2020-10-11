الطالبة المتهمة بهتك عرض "عجوز عين شمس": صحابي قطعوا هدومها وأنا صورت

أدلت الطالبة الجامعية المتهمة بهتك عرض عجوز بمساعدة صديقها ومسن مسجل خطر، باعترافات تفصيلية للجريمة، التى وقعت بمنطقة عين شمس، وذلك بعد القبض عليها وأحد المتهمين المشتركين معها.

وقالت المتهمة خلال مناقشتها، إنها حصلت على رقم الضحية من خلال إعلان تجاري لبيع الشقة، وإنها جمعت معلومات وعلمت أنها تقيم بمفردها، فقررت ابتزازها والحصول على أموال منها أو الشقة ولم تجد وسيلة لـ"كسرها" إلا تصويرها بشكل غير لائق، لابتزازها.

وروت المتهمة تفاصيل الواقعة، وقالت إنها صعدت لشقة الضحية بصحبة صديقها، ثم حضر المتهم الثالث بعد دخولهما الشقة وهددوها بالسلاح الأبيض، وهتك صديقاها عرض الضحية، واشتركت هي معهما في تمزيق ملابسها وتصويرها فيديو مدته 6 دقائق، وأجبروها على توقيع ايصالات أمانة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، كشفت تفاصيل هتك عرض عجوز على يد طالبة و2 من أصدقائها في منطقة عين شمس، بعدما تلقى العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بلاغا بالواقعة.

وقالت الضحية في محضر الشرطة، إنها أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها، بينما اضطلعت الفتاة المتهمة بتصوير الفيديو باستخدام هاتفها المحمول.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، والقت القبض على الفتاة وصديقها، واعترفا بالجريمة أمام النقيب عمرو شريف، معاون مباحث القسم، وحاولت الطالبة الجامعية الدفاع عن نفسها، مدعية أن المتهمين أجبراها على تصوير الفيديو الخاص بالمجني عليها، وأنهما سرقا مبلغ مالي 120 جنيها كان بحوزة المجني عليها.