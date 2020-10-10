القبض على طالبة وصديقها بتهمة هتك عرض عجوز وتصويرها بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تفاصيل هتك عرض عجوز على يد طالبة و2 من أصدقائها في منطقة عين شمس.

وتبين من التحريات أن المتهمين الثلاثة دخلوا شقة الضحية بحجة شرائها، وأثناء وجودهم داخل الشقة، اعتدوا عليها ومزقوا ملابسها وقاموا بتصويرها فيديو.

وأشارت تحريات المقدم أحمد طارق رئيس مباحث عين شمس، إلى أن الجناة حاولوا ابتزاز السيدة العجوز في شراء شقتها بعقد رسمي، وجرى ضبط الفتاة وصديقها وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهم الثالث.

تلقى العميد حازم الدربي رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة بلاغا من ربة منزل 70 سنة يفيد بقيام فتاة و2 آخرين بالتعدي عليها وهتك عرضها وتصويرها فيديو في محاولة لابتزازها لشراء شقتها.

وقالت الضحية في محضر الشرطة، إنها أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بفتاة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها وشخص ثالث، وعقب وجودهما في الشقة أخرجوا أسلحة بيضاء وهددوها بالقتل ثم قام الشابان بتمزيق ملابسها وهتكوا عرضها، واستخدمت الفتاة هاتفها لتصويرها فيديو.

وأشارت المبلغة في محضر الشرطة أنهم طالبوها بالتنازل عن الشقة بدون دفع ثمنها، وهددوها بنشر الفيديو على السوشيال ميديا والانترنت.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، والقت القبض على الفتاة وصديقها واعترفوا بالجريمة أمام النقيب عمرو شريف معاون مباحث القسم، وحاولت الطالبة الجامعية الدفاع عن نفسها، مدعية أن المتهمان أجبروها على تصوير الفيديو الخاص بالعجوز، وأنهم سرقوا مبلغ مالي 120 جنيها كان بحوزة المجني عليها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الثالث "هارب".