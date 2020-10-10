فيديو.. مدير أعمال أحمد فهمي يكشف تفاصيل خلاف الفنان وشيكابالا

سرد أحمد درويش، مدير أعمال الفنان أحمد فهمي، قصة الخلاف بين أحمد وشيكابالا، التي تداولتها السوشيال ميديا منذ ساعات.

وقال أحمد خلال فيديو نشره عبر صفحتة على إنستجرام: "هنتكلم فى الموضوع اللى واخد تريند على السوشيال بسبب اللى حصل بين الفنان أحمد فهمى ولاعب نادى الزمالك.. الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة".

وأضاف: "البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا، وقال "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى،بالفعل أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرف، وفهمى قال الموضوع ده،، وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك، بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".

وواصل"إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".

وواصل: قال فهمي لشيكابالا "أنت غلطت فى ناس تخصنى"، لكن "شيكابالا شتم أحمد فهمى وجمهور الأهلى، وفى هذه اللحظة رد أحمد فهمى كمشجع وغلط فيه مباشرة بشخصه ولم يسئ لنادى الزمالك أو جمهور الزمالك، والخناقة بقت بين شخص بيغلط فى الأهلى وهو بيرد عليه لشخصه هو".

واختتم الفيديو قائلا"تدخلنا وفصلنا بينهم.. واحنا بنرد بالفيديو ده على كل الناس اللى بتنزل الأخبار المغلوطة.. وأحمد فهمى كان محترم من أول الموقف لأخره، ولما رد كان رده كمشجع أهلاوى مش كفنان، ورد عشان الراجل ده غلط فى جمهور الأهلى.. والكلام ده شاهد عليه أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، وجمهور نادى الزمالك، وابن رئيس نادى الزمالك كان بيحوش فهمى".