محضر ومشادة وغضب.. أحداث شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث الساخنة من مشادات وغضب ومحاضر.

ووقع خلاف بين الفنان أحمد فهمي ولاعب الزمالك شيكابالا، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وكانت مشادة كلامية اندلعت بين الفنان أحمد فهمي، وكابتن نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب تجاوز الأخير في حق مشجعي النادي الأهلي.

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: أنا مش ممثل أهلاوي، أنا واحد أهلاوي بقى ممثل، فقدامي تحترم نفسك عشان المنطقة دي خط أحمر.

ونشر أحمد درويش مدير أعمال الفنان أحمد فهمي، قصة الخلاف بين فهمي وشيكابالا والتي تداولتها السوشيال ميديا منذ ساعات.

وقال أحمد خلال فيديو نشره عبر صفحته على إنستجرام "هنتكلم فى الموضوع اللى واخد تريند على السوشيال بسبب اللى حصل بين الفنان أحمد فهمى ولاعب نادى الزمالك.. الموضوع ليه خلفية قبل كده هنحكيها عشان الموضوع يبقى واضح لكل الناس، لأن فى أخبار غير صحيحة".

وأضاف "البداية كانت بعد ماتش السوبر فى الإمارات والإشارات البذيئة من لاعب نادى الزمالك، أحمد فهمى نزل بوست وقتها على السوشيال ميديا، وقال "أنت يا شيكابالا بتركب بونط على حساب نادى الزمالك وعامل نفسك زملكاوى وأنت كنت بتكلمنى وقت فشل احترافك فى البرتغال وكنت عايز ترجع على النادى الأهلى.. وتواصلت معايا وكلمتنى أكتر من مرة عشان أتواصل مع مسئولين النادى الأهلى،بالفعل أحمد فهمى تواصل مع مسئولى النادى الأهلى والمسئولين فى النادى قابلوا الموضوع بالرفض.. وفهمى قال الموضوع ده.. وشيكابالا اعتبر إن ديه إهانة وإنه اتفضح أمام جمهور الزمالك.. بعدها أحمد فهمى كان أول واحد دافع عن شيكابالا ونزل بوست رفض التنمر والغلط فى الشكل والبشرة وجميع أشكال التنمر لا يجوز، وقال إنه خارج الرياضة وإن ليه علاقة بالإنسانية.. وقال أنا بدعم شيكابالا بكل وضوح".

وواصل "إمبارح كنا فى فرح أحد الأصدقاء وهو عضو مجلس إدارة سابق فى نادى الزمالك.. وجه مصطفى العمارى وهو أحد الأصدقاء المشتركين بين فهمى وشيكابالا، وقاله تعالى يا فهمى وسلم.. فهمى راح بكل ود وقاله: "إزيك يا شيكا".. ودا حصل أدام عينيا.. شيكابالا قاله: "أنت بتقول على السوشيال ميديا إن أنا بركب بونط"، وفهمى قاله: "دا مش وقته ولا مجاله إننا نتكلم ودا فرح واحد صاحبنا"، فقاله "لاء.. أنت بتغلط فيا على السوشيال ميديا".

وواصل قال فهمي لشيكابالا "أنت غلطت فى ناس تخصنى"، لكن "شيكابالا شتم أحمد فهمى وجمهور الأهلى، وفى هذه اللحظة رد أحمد فهمى كمشجع وغلط فيه مباشرة بشخصه ولم يسئ لنادى الزمالك أو جمهور الزمالك، والخناقة بقت بين شخص بيغلط فى الأهلى وهو بيرد عليه لشخصه هو".

واختتم الفيديو قائلا: "تدخلنا وفصلنا بينهم.. واحنا بنرد بالفيديو ده على كل الناس اللى بتنزل الأخبار المغلوطة.. وأحمد فهمى كان محترم من أول الموقف لآخره، ولما رد كان رده كمشجع أهلاوى مش كفنان، ورد عشان الراجل ده غلط فى جمهور الأهلى.. والكلام ده شاهد عليه أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، وجمهور نادى الزمالك، وابن رئيس نادى الزمالك كان بيحوش فهمى".

الفنانة لقاء الخميسي حررت محضرًا ضد أحد متابعيها من مشجعي نادي الزمالك على موقع "فيسبوك" بتهمة السب والقذف.

ونشرت "الخميسي" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورتين أوضحت من خلالهما نص التعليق الذي سبّها من خلاله المتابع، وصورة أخرى توضح تفاصيل حسابه الشخصي.

وعلقت على الصورتين: "تحرر محضر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وإن شاء الله هيبقى عبرة لمن يعتبر، هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين، وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف".

الفنان أحمد السقا أعلن غضبه من المطرب تامر حسني خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة"، الذي يذاع على قناتي أبو ظبي ودي أم سي،وقال السقا : "أنا زعلان من تامر حسني ولحد الآن مقولتش له أنا زعلان منه. ودي أول مرة أقول رغم أني بحبه جداً ولو مش بحبه مش هزعل منه".

وأوضح أن السبب هو وجود صورته واسمه على أفيش فيلم الفلوس دون تواجده في العمل وقال السقا: "كلمته مرة قالي دول فانز ومرة قالي دي الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش الشركة ومعرفش حد غيرك وميصحش. وده أثر عليا نفسياً وأثر عليا في شغلي".