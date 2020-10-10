غدا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة المتغيبين بسبب كورونا

تبدأ غدا وزارة التربية والتعليم، في تلقي تظلمات الطلاب الذين قرروا عدم الاشتراك في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن مبدأ تكافؤ الفرص، الذي أتاحته الوزارة للطلاب، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتستمر لجان النظام والمراقبة في فتح باب التظلمات لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد وتنتهي الخميس المقبل، على أن تسدد الرسوم المقدرة بمئة جنيه عن كل مادة في فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق تمويل المشروعات التعليمية وبنفس الشروط والقواعد التي تم إعلانها سابقا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني: "إننا نعلم الطالب الصيد والطبخ ولا نعطه سمكة، ولا يوجد شيء اسمه الإجابة النموذجية"، مشيرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أمس، إلى أن أسئلة الامتحانات بجميع المراحل الدراسية، لن تكون من الكتاب المدرسي وإنما وفقا لفهم الطالب، "والفكرة ليست في الأسئلة والدرجات، ولكن فهم الطالب للمحتوى.

وأصبح الكتاب المدرسي، بحسب تصريحات الدكتور طارق شوقي، أضعف نقطة في منظومة التعليم الجديدة؛ بسبب تعدد وسائل التعليم والمنصات الإلكترونية، ولا توجد إجابة نموذجية بعد الآن، وليس من المنطقي أن يعرف الطلاب أسئلة الامتحانات.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحان الدور الثاني (مؤجلين) لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، باعتبارها فرصة ثانية لهم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في أداء الدور الثاني للطلاب المؤجلين وحصلوا على موافقات قد وصل إلى 241 طالبا/طالبة أدى منهم الامتحان طبقًا للجدول المعتمد 207 طلاب/طالبات، وتغيب (34) طالبا/طالبة نجح منهم (76) طالبا/طالبة بنسبة (31.5%).