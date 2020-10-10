افتتاح منشآت تعليمية جديدة في السنبلاوين بـ22 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عدداً من المنشآت التعليمية الجديدة، التي تم الانتهاء من تنفيذها في مدينة ومركز السنبلاوين، بتكلفة إجمالية بلغت 22.4 مليون جنيه، بحضور نائب المحافظ، هيثم الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اللواء يسري سالم.

وأكد المحافظ، خلال افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة، على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بلا أي معوقات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وسرعة دخولها الخدمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وبمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الجاري، وبالتنسيق والتعاون مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

شملت المشروعات التي تم افتتاحها اليوم، المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة ومركز السنبلاوين، الذي تم إنشاؤه بتكلفه إجمالية 11.23 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية والخدمات والأنشطة للمدارس والمعلمين والعاملين بالمدارس بنطاق مدينة ومركز السنبلاوين.

وتم أيضاً افتتاح التوسعات الجديدة بمدرسة "منشأة جبران" للتعليم الأساسي بالسنبلاوين، المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 2100 متر مربع، بتكلفة 4.18 مليون جنيه، كما افتتح المحافظ توسعات مدرسة السنبلاوين الإعدادية للبنين، المقامة على مساحة 3420 متراً، وبتكلفة 6.63 مليون جنيه.

وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود التي بذلت في إقامه هذه الصروح التعليمية المتطورة، معتبراً أنها تُعد نقلة نوعية وحضارية لتنضم إلى منظومة المنشآت التعليمية بمحافظة الدقهلية.

واكد على ضرورة إنهاء كافة استعدادات مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وكافة الأجهزة المختصة، لاستقبال "عام دراسي جديد بلا معوقات"، مشيراً إلى أهمية التنفيذ التام لكافة الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس على مستوى المحافظة، حرصاً على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وقال "مختار" إن الدولة بكامل أجهزتها، وبتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لا تدخر جهداً في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها، من خلال إضافة الجديد كل يوم في كافة قطاعات المرافق والخدمات، عملاً على راحة المواطنين.