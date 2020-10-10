عارض في "تراثنا": افتتاح السيسي للمعرض عيد لينا

قال جمال مندور، أحد العارضين بمعرض "تراثنا"، إن مشاركته في المعرض " للمرة الثانية على التوالي جاء بسبب اهتمام القيادة السياسية به وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له، اليوم، أعطى المعرض ميزة وجودة تنافسية عالية ودعايا كبيرة: "الوليد بيكبر وبيزداد قوة كل سنة".

وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اليوم بمثابة "يوم عيد" وذلك لما شعر به العارضون من اهتمام للقيادة السياسية بهم وتشريف الرئيس السيسي لهم وافتتاحه للمعرض، وهو ما أعطى دفعه معنوية كبرى لكل المشاركين بالمعرض الخاص بالمنتجات اليدوية، موضحا أنه شارك في المعرض العام الماضي، ولكنه يري أن المعرض في نسخته الجديدة أقوى منعام الماضي.

وأكد أنه يصنع اللوحات التراثية المصرية التي تحمل معاني الشارع والحارة المصرية بملامح نوبية وريفية وصعيديه مختلفة: "شغلي تراثي وعلشان كدة بيوصل لقلوب الناس بسهولة"، مشيرا إلى أنه يعمل معه ضمن مشروعه حوالي 15 أسرة ما بين مجال الخشب والنحاس والرخام والزجاج والحديد: "كلها حاجات يدوي تماما وخامات مصرية 100%".

وتابع: "قوة المعرض بتقدر تفرض ثراء التراث المصري في الذوق المصري، وهيظهر أكتر وبشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وفيه كثافة من قبل المواطنين من أول يوم".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.