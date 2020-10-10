الأحد.. افتتاح مبنى تعليمي جديد بتجارة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن افتتاح مبنى تعليمي جديد بكلية التجارة، غداً الأحد، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يضم مدرجين وصالة امتحانات بسعة 1700 طالب وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن المبنى به شبكة "إنترنت" كاملة، ومزود بنظام تكييف مركزي لجميع الغرف، و4 معامل صوتيات وحاسب آلي، وفق أحدث التصميمات والتجهيزات.

وقال رئيس الجامعة إن كلية التجارة تستعد لاستقبال طلاب البرامج المميزة وغير التقليدية الجديدة (BIS) و(FMI) في المبنى الجديد، المكون من 4 طوابق، مشيراً إلى أن الدورين الأول والثاني مخصصان لطلاب شعبة اللغة، أما الدور الثالث فتم تخصيصه للبرامج المميزة وغير التقليدية الجديدة.

وأضاف أن الدور الواحد يحتوي على 4 قاعات دراسية، بسعة 150 طالباً لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 قاعات للبرامج المهنية (MBA) و(DBA) بسعة القاعة من 50 إلى 60 طالبا، إلى جانب 30 مكتبا إداريا لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مكاتب الهيكل الإداري ومنسقي البرامج.

ولفت "زكي" إلى أن المبنى يضم 4 معامل، بواقع اثنين للحاسب الآلي لطلاب برنامج (BIS)، ومعملين للصوتيات، سعة المعمل 26 طالباً، بمواصفات إلكترونية حديثة من شاشات ذكية ونظام "واي فاي" كامل للمبنى، ومقاعد وأرضيات حديثة، كما يضم المبنى مدرجين بسعة 650 طالباً للمدرج الواحد.