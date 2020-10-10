السيسي يهدي عارضة بـ"تراثنا" منحة دراسية.. ويستمع لألحانها على البيانو

أعربت إحدى العارضات بمعرض "تراثنا"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادتها البالغة لرؤيتها الرئيس خلال افتتاح المعرض، قائلة: "يا ريس.. أنا قابلتك قبل كدة، وأتمنى إني أقابلك طول عمري، أمنية حياتي إني أكمل دراسة"، وطلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة دراسية لها.

ورد "السيسي"،: "نعملك منحة دراسية، أي طلبات تانية؟"، فأخبرته أنها تجيد العزف على البيانو، وتتمنى أن تعزف أمامه، فأوضح أنه سيستمع لعزفها بالبيانو أثناء افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة عندما تكون جاهزة لذلك، فردت قائلة : "أنا جاهزة من دلوقتي".

وقامت الفتاة التي تعرض بـ"تراثنا"، بالعزف وفرقتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أغنية: "فيها حاجة حلوة"، وعندما انتهوا منها صفق الرئيس السيسي لها.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.