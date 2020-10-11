"التعليم" تناقش استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر شبكة "فيديو كونفرانس" مع مديري المديريات التعليمية ومسؤولي التعليم العام على مستوى الجمهورية، لبحث الاستعدادات النهائية، وخطة عمل المدارس وجداول الحضور والدراسة بالعام الدراسى الجديد فى ظل تداعيات واستمرار تفشي فيروس كورونا.

ويناقش الاجتماع الهام، اليوم، الوقوف على جميع الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها داخل المدارس بمختلف محافظات الجمهورية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما سيتم مناقشة تعليمات الوزارة الخاصة بغلق أي منشآة تعليمية في حالة ظهور أي حالات كورونا، والوقوف على الموقف النهائي لتسليم الكتب المدرسية، وموقف الصيانة البسيطة للمدارس ومجموعات التقوية التي تنظمها المدارس مع الإدارات كبديل للدروس الخصوصية، لتحقيق عام دراسي منضبط.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على ضرورة التزام جميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتعقيم المدارس ومحيطها وفصولها بشكل دوري، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

مصدر بالتعليم: لدينا سيناريوهات عديدة حال اكتشاف أي حالات يشتبه بإصابتها بكورونا

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن وزارة التربية والتعليم لديها سيناريوهات عدة حال اكتشاف أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالمدارس، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن جائحة كورونا أثرت سلباً على العديد من المؤسسات إلا أنها كانت لها إيجابيات على المنظومة التعليمية، منها الاعتماد على المنصات الإلكترونية كمصدر للتعلم بالنسبة للطلاب، حيث أن هذه الثقافة كانت غير متوفرة بشكل كامل لدى الطلاب وأولياء أمورهم، كما ساهمت فى إدخال نظم ووسائل مختلفة للتقييم منها الأبحاث وبالتالى هذه الأدوات سوف تستمر حتى بعد عودة الدراسة إلى طبيعتها بعد انتهاء الوباء بشكل نهائي.

وزير التعليم: لا نتخوف من كورونا ووضعنا سيناريوهات بديلة للتعايش معه

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات، لأنها وضعت سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا، مشيراً إلى أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يعملون من أجل نجاح العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر الحالي.

وذكر أن تطوير التعليم في مصر يهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل.

شوقي: نظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن نظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات، ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الدول الطموحة هي تلك التي تضع قضية النهوض بالتعليم على أولويات برامجها وسياساتها، وتعتمد رؤية الوزارة على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، متمنياً أن يشهد العام الدراسي الجديد تطلعات الوزارة بالنهوض بالمنظومة التعليمية.