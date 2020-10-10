وفاة مسن متأثراً بفيروس "كورونا" بمستشفى عزل بلطيم

سجل مستشفى بلطيم المركزي، المخصص لعلاج مصابي كورونا، وفاة مسن في بداية العقد السابع من عمره، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ أن أحد المصابين بفيروس "كورونا"، يُدعى "أ. م. ب."، 62 سنة، ويقيم بمركز بيلا، توفي داخل مستشفى بلطيم، قبل قليل، مشيراً إلى أنه جرى نقله عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لذلك إلى مسقط رأسه، لدفنه بالطرق المتبعة، وفق بروتوكول وزارة الصحة، وتحت إشراف فريق من الطب الوقائي.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تسجيل 4 وفيات بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، إثر الإصابة بفيروس "كورونا"، وأكدت مصادر طبية أن حالات الوفاة لـ4 سيدات من كبار السن، كن يعانين من أمراض مزمنة.

وأضافت المصادر أن المستشفى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلها وتكفينها طبقاً للاشتراطات الصحية، وهن "سامية ع. أ."، 59 سنة، من الحامول، و"حسنية ي. أ."، 75 سنة، من قرى "الخريجين"، و"نفيسة ع. ع."، 61 سنة، من مركز "قلين"، و"سيمة ع. ز."، 66 سنة، من كفر الشيخ.

وتقرر عودة مستشفى بلطيم لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا"، عقب قرار سابق بإخلائه وعودته لممارسة عمله كمستشفى مركزي، لتقديم الخدمات الطبية لمختلف المرضى، وسط إجراءات وقائية مشددة فرضتها الأطقم الطبية.