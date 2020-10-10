تامر حسني ردا على السقا: كنت أتمنى تكلمني.. ومعرفش زعلك من أيه

رد الفنان تامر حسني، على تصريحات الفنان أحمد السقا التي أدلى بها أمس، فى برنامج السيرة، التي عاتب فيها حسني على ترويجه لفيلمه الفلوس، بصورته واسمه.

قال تامر عبر ستوري صفحته بانستجرام: "حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى انك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أى حاجة غلط، لأن الحجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى مكتبش الكلام دا هنا، بس عشان بعد كلامك فى التلفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

وأضاف: "عشان أفكرك بس، أنت كلمتني وقلت لي فيه خبر في موقع، وعليه صورة افتراضية للفيلم، وكاتبين أنك بطل فى الفيلم، وأنا رديت عليك ان دي اجتهادات صحفية والصورة من تصميم محبين اللي اكيد فرحوا بالخبر اننا مع بعض، حتى أنا مقولتش ان دي الشركة المنتجة، لأنها شركة كبيرة، ولا يمكن تعمل كدا، لأن الفيلم متباع للخارج والداخل باسم أخوك تامر حسني، نزل والناس كلها شافته، وأنت مش فيه ولا فيه اسمك، كل الابطال طالعين مرسومين، ومعرفش زعلك من أيه الحقيقة، كان ممكن تزعل لو الكلام دا نزل على صفحتى أو صفحة الشركة المنتجة".

استكمل حديثه: "أنا شرحتلك دا من سنة واتكلمنا بعدها، مرة عيدت عليك فى عيد ميلادك والتانية بخصوص برنامجك، ولو كنت لسه زعلان كنت هتقولي ساعتها، الفيلم بقاله سنة يا احمد".

واختتم قائلا: "أنت حبيبي يا أحمد وصديق عمر، عشان كدا أنا اللى مش هزعل منك، معلش طولت فى الكلام، لأن برضو زعلك يعز عليا".

قال "السقا"، خلال استضافته في برنامج "السيرة" المعروض عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حينما سألته عن شخص مستاء منه: "تامر جاملني فى مسلسلي ولد الغلابة وظهر فى أحد المشاهد، وقمت بنفس الأمر بالظهور فى مشهد بفيلمه الفلوس، ولكن مع طرح الفيلم فى دور العرض وجدت بوسترات للفيلم منتشرة عليها صورتي ومكتوب عليها بطولة أحمد السقا".

وأضاف: "قمت بالاتصال بتامر، وقال لي إنه لا يعلم شيئا عنها، وأنها من صنع الجمهور، وربما تكون الشركة المنتجة هي من فعلت ذلك وليس هو، ولكني حزين من ما حدث، لأنه يستحيل أن يحدث هذا الأمر بدون علم تامر، من معرفتي بتامر أنه لا يفعل ذلك، ولكن ربما لم يهتم بالموضوع".

وتابع: "لو قابلت تامر وقال لي كلمتين سينتهي الموضوع، وأنا مسامحه، ولكن ما حدث ليس من الجيد أن يحدث".