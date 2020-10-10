التحقيقات تكشف تفاصيل خطف ممرضة ومعاشرتها كرها في الإسكندرية

كانت تشق طريقها إلى منزلها، بعد يوم عمل طويل وشاق، فطبيعة عملها كممرضة، تجعلها تقضى أغلب ساعات عملها واقفة على قدميها، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، وتضميد آلامهم.

وفوجئت الممرضة، بـ4 عاطلين يحيطون بها، أثناء سيرها في أحد الشوارع الهادئة بالحضرة في الإسكندرية، وأشهروا في وجهها المطاوي، واختطفوها داخل دراجة نارية، وذهبوا إلى منطقة زراعية، وتناولوا اغتصابها.

تلك الجريمة المروعة حدثت قبل 5 سنوات، في عام 2015 وأمام ممرضتين كانتا بصحبة المجني عليها وقت اختطافها من الجناة، وأسرعتا إلى قسم الشرطة، وأبلغتا بالجريمة، وتم كشف المجرمين، ومنذ يومين نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام فيهم داخل سجن برج العرب وهم كل من "على. ن"، و"نعمان. ز"، و"أحمد. ا"، و"محمد. ا"، ونقلت جثامين الجناة الي مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمها لذويهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس من عام 2015، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية بلاغا من "أ م" و "ع أ" ممرضتين، بأنهما أثناء عودتهما من المستشفى، ترجل أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، من مركبة توك توك، وقاموا بتهديدهن واختطفوا زميلتهما الثالثة.

بعد شل حركتها بواسطة الأسلحة البيضاء، التي يحملوها وقاموا بأخذ زميلتهما في التوك توك، وفروا هاربين، وعلى الفور انتقل فريق بحث من قسم شرطة باب شرق إلى مسرح الجريمة.

وأثناء جمع التحريات، ظهرت الممرضة المختطفة، وفي حاله إعياء شديدة، وتعاني من نزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي للعلاج، وبالكشف عليها، تبين أنها فقدت عذريتها نتيجة تعرضها للاغتصاب.

وأدلت بأوصاف المتهمين، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 عاطلين، بينهم شقيقان، وهم كل من "علي. ن" و"نعمان. ز" و"أحمد. أ"، وشقيقه "محمد. أ"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بأقوال المجني عليهم وبتحريات المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، أحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها في أغسطس عام 2017 بالإعدام شنقا للمتهمين الأربعة.

وبالعرض على محكمة النقض، رفض طعن المتهمين، وأيدت حكم الإعدام، وصباح الخميس الماضي، نفذت مصلحة السجون في سجن برج العرب، وبحضور قيادات المصلحة وعضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ومندوب من الأوقاف، إعدام المتهمين الأربعة، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لتسليمها لذويهم.