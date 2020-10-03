إعدام 8 متهمين في جرائم قتل واغتصاب واختطاف بسجن برج العرب

نفذ سجن برج العرب غرب الإسكندرية، اليوم، حكم الإعدام في 8 أشخاص محكوم عليه بالإعدام شنقاً فى قضايا قتل واغتصاب واختطاف، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية.

ووُجد أسر المحكوم عليهم في مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، وذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

في سياق آخر، شن ضباط إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية وتجار ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، وسيدة أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

كما أُلقي القبض على اثنين آخرين من العناصر الإجرامية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصصا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

وضُبط بحوزة المتهمين 100 طربة لمخدر الحشيش تزن 10 كيلوجرامات، وكمية من مخدر "الهيدرو" – المادة المؤثرة لمخدر البانجو- زنة 500 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين بنحو مليون و300 ألف جنيه.

وحُررت المحاضر اللازمة بأقسام شرطة ثالث المنتزه والعامرية ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.