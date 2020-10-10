مئات الأهالي ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد القائمة الوطنية بالسويس

نظم المواطنون بمحافظة السويس، مؤتمر حاشد بقرية البطراوي بحي الجناين، اليوم، لإعلان تأييد مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات البرلمان بالمحافظة، وسط مئات المواطنين.

وأكد أهالي قرية البطراوي بالمؤتمر، دعمهم لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر سيد الكرماوي وعفاف زهران، وتأييد اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري، بالمقعدين الفردين بدائرة المحافظة.

وأكد أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ، أننا جميعا نعمل وسنعمل من أجل خدمة أهالي السويس، وأنه خلال الفترة الماضية، تم انجاز مشروعات هامة بالمحافظة، لخدمة الأهالي، وستكتمل بجهود نواب السويس القادمين بالبرلمان مرشحي القائمة الوطنية والمرشحين علي المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن اللواء حسن عيد وحزب الشعب الجمهوري جمال عبيد.

وأشار خشانة، إلى أننا هدفنا فقط العمل من أجل السويس، ونحن نعلم جيدا مطالب المواطنين، ونعد الجميع هنا أننا سنقوم بتنفيذها، لأن السويس تحتاج من الجميع التكاتف، وهو ما نقوم به حاليا، وسيستكمل بجهود نواب القائمة الوطنية.

كما قام عدد من الأهالي خلال الكلمات بالمؤتمر، بالتأكيد على الالتزام بمرشحي القائمة والفردي للقائمة الوطنية، وأنه سيظهر هذا يوم الانتخابات.

وأكد اللواء حسن عيد، المرشح على المقعد الفردي، اننا نؤكد خوضنا لمنافسات الانتخابات بكل احترام للجميع، ونحن نحترم جميع المرشحين، ونحن نهدف فقط لخدمة السويس لأن هذا هو هدفنا ولا نريد غير ذلك، لأن السويس الجميع يعلم حبي لها.

وأشار سيد الكرماوي، مرشح القائمة الوطنية، أنني شاب من أبناء القطاع الريفي، وأعلم تماما ما يحتاجه القطاع الريفي من أجل تطويره، كما أن جميع أحياء المحافظة لدينا برنامج بالحزب متكامل نعمل من خلاله لاستكمال التطوير، وسنشارك في الوصول الي هدف تطوير المحافظة بكل مكان.