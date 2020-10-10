أعداد ومرشحين.. ما يجب أن تعرفه عن سباق انتخابات النواب بالأقصر

يفصل محافظة الأقصر أسبوعين فقط عن اختيار نوابها في الدورة القادمة لمجلس النواب، وشهدت قائمة المحافظة الانتخابية المقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح بانتخابات مجلس النواب.

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات عن السباق الانتخابي بالأقصر الذي شهد مؤخرًا تنازل 2 من المرشحين كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم.

1- عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى محافظة الأقصر.

2- خصص للأقصر 4 مقاعد بنظام القائمة و3 مقاعد على نظام الفردي.

3- يبلغ حاليًا عدد المرشحون 77 مرشحا محتملا تدور بينهم معركة انتخابية كبيرة فى مختلف قرى ونجوع المحافظة، بينهم 3 سيدات فقط.

4- في التقسيم الأخير للدوائر الإنتخابية تقرر أن يدخل الانتخابات بمحافظة الأقصر المرشحون في 3 دوائر مختلفة أولها دائرة بندر ومركز الأقصر، والتى تضم ناخبين من 5 مدن، وهي مدن "بندر الأقصر – الزينية – طيبة – الطود – البياضية"، والدائرة الثانية تضم مدن "أرمنت – القرنة".

5- الدائرة الثالثة تضم مدينة إسنا أكبر مدينة بمحافظة الأقصر وصاحبة أكبر كتلة تصويتية.

6- دائرة الأقصر يتنافس بـها ”34” مرشحا، كالتالي:

الطيرى حسن عبده، رمز القلم، عبدالنبى حسين الرشيدي، رمز الكتاب، أحمد الإدريسي، رمز الكف، أحمد حسين خليل، رمز الحصان، ناهد أحمد شوقي، رمز الأسد، عبد الله محمد، رمز السفينة، بغدادي فزاع، رمز العصفور، حسني محمد علي، رمز الأتوبيس، خالد عبدالمنعم، رمز دراجة نارية، أحمد يوسف محمد العطيفى، رمز التمساح، بهاء الدين أبو الحمد، رمز الصقر، علاء الدين راشد، رمز عنقود العنب، خالد فكري، رمز مظروف البريد، أيمن فؤاد، رمز طائرة هليكوبتر، محمد مصطفى، رمز السد العالي، هاني ثروت مقار، رمز ساعة يد، الحسين بكري، رمز الفيل.

7- باقي مرشحي الدائرة حمدي دمرداش، رمز المنبه، ابراهيم عبدالصبور محمد، رمز الديك، نوبي سيد، رمز المدفع، طاهر الملواني، رمز سبيكة الذهب، منتصر عبده همام، رمز سماعة الطبيب، إلهام علي طايع، رمز خاتم يد، عبدالهادي رزق، رمز غزال، عبدالمعز محمد، رمز مروحة، أحمد سيد “أحمد العديسي”، عقرب، ممدوح الطيري، رمز تليفزيون، عمار معوض، رمز جرس، كرم محمد خليل، رمز غصن زيتون، جرجس فيلبس، رمز مكتب، عبدالرحمن أحمد حسين، رمز بندقية صيد، عادل محمد حرز الله، رمز خريطة، جمال محمد اسماعيل، رمز الصاروخ.

8- الدائرة الثانية، دائرة أرمنت والقرنة، يتنافس بها 23 مرشح وجاءت كالتالي:

محمد ياسين، رمز الكتاب، منتصر أمين سليم، رمز القلم، أحمد حسن الفرشوطي، رمز الصاروخ، علاء الغزالي، رمز الصقر، بهجت الصن، رمز التمساح، عبدالمنصف ياسين، رمز الحصان، أحمد سيد ابو المجد، رمز نخلة، محمود جميل الدسوقي، رمز كف، محمد سيد بغدادي، رمز مدفع، إيهاب أبو ديوك، رمز الأسد، ريمون فضل الله، رمز المنشار.

9- باقي مرشحي الدائرة جاءوا كالتالي:

محمد جمعة دسوقي، رمز غزال، ابراهيم صالح، رمز منبه، محمود عدلي، رمزي عقرب، عبدالوهاب حسن مختار، تنازل عن الترشح، أحمد حمزة خليفة، رمز ديك، أحمد عباس الضبعاوي، رمز صندوق، محمد عبدالباقي عبدالحليم، رمز دراجة نارية، العزب سيد احمد، رمز سفينة، أشرف عبدالهادي، رمز سهم، منى عبدالعال الصادق، رمز مسلة، حمدي متولي رشوان، رمز بندقية صيد، زين عبدالله طايع، رمز غصن زيتون.

10- الدائرة الثالثة، دائرة إسنا، يتنافس بها 20 مرشح كالتالي:

وهم كل من (خالد عبد المنعم فراج عبدالرحيم مجاهد - الشاذلى الدسوقى حسين - علاء الدين إمام ركابى محمد - أبو طالب محمد قناوى محمد - باهى أمين محمد محمود - محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل - أدهم محمد عبدالوهاب - محمود محمد الحفنى - حسن سيد محمود على - عبدالوهاب صلاح ماهر عبدالحميد - أبو الوفا عبده عبد النور عطية - حمادة عبد العزيز محمد عبد الرحيم - محمد فتحى محمد محمود - عمر عبد الستار محمد عمر - محمد سلطان عبدالمحسن مرسى - عبدالحكيم محمد الملقب بابى القاسم أحمد سليم - عبدالرازق محمد عبدالمنعم عبدالفتاح زنط - محمد بدرى عبدالفتاح مصطفى - محمد النوبى عامر النوبى تقادم العمدة - إبراهيم صبرى محمد عبداللطيف إبراهيم).