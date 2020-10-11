حظك اليوم الأحد 11-10-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي سريع الانفعال، كما أنه عنيد ولا يقبل تغيير وجهة نظره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتقنع البعض بدعمك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس وعطارد داعمان ويمدانك بالمشاعر واليقظة، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.