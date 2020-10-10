"ربيع": السيسي كلفنا ببناء 100 سفينة صيد للشباب وسنعيد أسطول الصيد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تمتلك 7 شركات، ترتبط أعمالها بالصيانة والإصلاح والإرشاد وأحواض السفن، وتعمل القناة دائما، على التطوير والتسويق، للحصول على دخل موازي للقناة.

وأضاف "ربيع"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف هيئة قناة السويس بمشروع بناء 100 سفينة صيد للشباب، وستنجح القناة في مهمتها، بإعادة بناء أسطول الصيد المصري، موضحا أن قناة السويس، تم تسميتها بهذا الاسم، لوجود محافظة السويس، وكانتا محافظتي بورسعيد والإسماعيلية مدن صغيرة، لذا تم تسميتها بـ"قناة السويس".

وأكد أن الأنفاق التي تم إنشائها في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، يربطوا الشرق بالغرب بتوقيت عبور يصل لـ13 دقيقة فقط، بعدما كانت تصل لأيام من قبل، عبر المراكب، مشيرا إلى أن أنفاق قناة السويس، خطوة مهمة لربط المواطنين بالتنمية شرق القناة، والهيئة مسؤولة عن إدارة المعديات والكباري والأنفاق الجديدة.

وتابع: "أحنا عملنا قناة السويس الجديدة، لأن العد هيوصل لـ95 سفينة، وصولا لعام 2023، وكان عدد السفن التي تعبر القناة حاليا 42 سفينة، وعملنا خطة استراتيجية للهيئة تنتهي في 2023، وهنوصل لعدد السفن ده، لما نحافظ على المكسب اللي حققناه في القناة الجديدة، التي تتحمل السفن الضخمة، وحريصون على التطوير المستمر للسماح بمرور السفن العملاقة من قناة السويس، وموقفناش حركة الملاحة أثناء حفر القناة الجديدة".