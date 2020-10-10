"المشروعات الصغيرة والمتوسطة": اللي هيروح معرض "تراثنا" هينبسط

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، يعطي دفعة قوية للمعرض، مشددًا على أن الزيارة تحمل رسالة للدولة كلها مفادها أهمية القطاع الذي يستطيع تقديم الكثير لمصر، وله أيضًا بعد ثقافي وتراثي.

وأضاف "شاش"، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يدعو كل الأسر المصرية لزيارة المعرض، وسيجدون أشياء كثيرة جيدة، مثل المنسوجات والمفروشات، والأعمال الخشبية والنحاسية، والإضاءة، وغيرها من الأعمال اليدوية التي تنال إعجاب الزائرين.

وأوضح نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المصريين والأجانب يحبون المنتجات الموجودة في المعرض، مثل الجلاليب، والمفارش، ومنتجات أخميم، مشددًا: "اللي هيروح هينبسط".

ولفت إلى اختيار السودان هذا العام كضيف شرف للمعرض، لعرض المنتجات التراثية الخاصة بها، مؤكدًا متانة العلاقة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يكون العام المقبل به ضيوف شرف آخرين.

وبالنسبة للأسعار، أشار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هناك تخفيضات كبيرة لأن "براندات" الصناع ما زالت غير مشهورة، وبالتالي فأسعارهم ليست غالية، موضحًا أن المنتج الذي يصل سعره إلى ثلاثة آلاف جنيه خارج المعرض، قد يصل سعره إلى 400 جنيه.

وأكد "شاش"، أن الجهاز بدأ في عمل منصة للعارضين عبر "سوق دوت كوم"، و"أمازون"، لتوسيق منتجاتهم، ومساعدتهم في التصدير، مشيرًا إلى أن مواعيد المعرض تبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وحتى العاشرة مساء، حتى يوم الخميس المقبل.