رئيس حي العجمي عن هدم "برج الميدان": "مش أثري وعمره 21 سنة"

قال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إن هدم "برج الميدان"، الذي يعرفه أهالي الإسكندرية باسم "المنارة الأندلسية"، جاء بسبب أنه مبنى حديث عمره 21 سنة فقط، وليس مبنى تاريخياً أو تراثياً، مشيراً إلى أنه تم بناؤه في أواخر التسعينيات، وكان عبارة عن حجرة بدون سقف علوي، بارتفاع 12 متراً عن سطح الأرض.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية "DMC"، أن البرج تم إنشاؤه عندما كانت هناك سيولة مرورية في تلك المنطقة، ولكن مع الازدحام الذي تواجهه المنطقة حالياً، تقرر هدمة لبناء كوبري محله، موضحاً أن البرج لا يشكل أي رمز للحضارة الأندلسية أو غيرها، كما تم إشاعته من قبل، وكان يتم استخدامه من قبل مسئول القطاع كمكتب له، مشيراً إلى أنه "كان عامل سقف من فوق علشان الطيور".

وأكد رئيس حي العجمي أن القيادة السياسية وجهت بتطوير تلك المنطقة، لتخفيف الازدحام المروري للمواطنين في طريقهم لمنطقة الساحل الشمالي، وتم إزالة المبنى لاعتراضه أساسات الكوبري، وأضاف: "تم الهدم اليوم علشان ننفذ الكوبري في حدود 6 أشهر"، مشيراً إلى أن وزارة النقل تنفذ الكوبري الحالي للقادمين من طريق القاهرة الصحراوي، وهم الذين سيصلون إلى الساحل الشمالي في وقت قليل.