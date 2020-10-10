سيارات "القومية للتوزيع" تنقل الكتب من معرض الإسكندرية إلى "المنصورة"

أعلنت وزارة الثقافة تنظيم معرض الكتاب بالمنصورة في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، والذى يقام لأول مرة بمحافظة الدقهلية منذ 15 عامًا، مشيرة إلى فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض غدًا الأحد.

وأضاف إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لـ"الوطن" أن الإعلان عن معرض المنصورة يأتى بعد نجاح معرض الإسكندرية للكتاب، والذى يختتم فعالياته اليوم، بعد أن حقق نجاحًا فوق المتوقع على مدار 10 أيام هى مدة إقامته، وذلك رغم ظروف فيروس كورونا.

وأشار "بيومي" إلى أهمية إقامة المعرض في المنصورة، والذى يأتي بناء على استفتاء مطروح للناشرين، كما أن الدقهلية معروفة بأنها مدينة مثقفة، وأبناؤها يقبلون على القراءة، وشراء الكتب بشكل نهم، لافتًا إلى أن هيئة الكتاب تحمست لاختيار هذه المدينة لفتح أسواق جديدة للكتب فى مختلف المناطق.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، إن الشركة وباعتبارها مؤسسة قومية، وفرت سيارات لنقل للنقل الكتب من الإسكندرية إلى المنصورة ثم بعد ذلك إلى القاهرة للمشاركة فى معرض الأوبرا بعد ذلك فى مطلع نوفمبر المقبل.

وأكد "عبده" أنه لأول مرة تقوم مؤسسة صحفية بمهمة نقل وشحن الكتب للناشرين، في إطار دعم صناعة النشر، والتيسير على العارضين، وليتم نقلها بشكل لائق تحت راية لها متعاملة مع منتج ثقافي، بدلًا من نقل الكتب فى سيارات تنقل سلعًا أخرى.

يشار إلى أن معرض الإسكندرية للكتاب يقام من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري يمثل انطلاقة لتوالي معارض أخرى فى مختلف المحافظات، حيث يجرى حاليًا الإعداد والتجهيز لإقامة معرض ضخم للكتاب بمدينة المنصورة والذي توقف منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، وذلك بمشاركة ناشري القطاع الخاص، ويليه ولأول مرة معرض للكتاب بساحة دار الأوبرا يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويفتتح فى مطلع نوفمبر، ويستمر لمدة 10 ايام بمشاركة أكثر من 50 دار نشر.