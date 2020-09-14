بريد الوطن.. راجعوا أوراق قرضى يا مسئولى البنك الأهلى

توجَّهت إلى البنك الأهلى المصرى، فرع فايد، وبصحبتى السيدة «ب.ف»، وقمنا بعمل قرض بمبلغ 100 ألف جنيه مناصفة بيننا، حيث قامت هى بدور الضامن، ثم فوجئت بالبنك يطالبنى بسداد المبلغ كاملاً، وعندما استفسرت، علمت أن البنك قام بحذف اسم شريكتى فى القرض، وأصبحت أنا المطالب بسداد باقى القرض، أو التعرض للحبس، وسؤالى من الذى قام بحذف هذه السيدة من القرض المناصفة بيننا؟ أناشد السادة المسئولين فى البنك الأهلى مراجعة الأوراق مرة أخرى، فأنا عامل باليومية ليس لى مصدر دخل ثابت، ورب أسرة مكونة من 5 أفراد، ومعظم أولادى بمراحل تعليم مختلفة، وأصبحت مطارداً من الجهات الأمنية، ولا أستطيع أن أدخل لمنزلى.

محمد موسى السيد محمد - فايد - الإسماعيلية

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