"المالية" ترفض 50% من العروض.. وتصدر أذون خزانة بـ44 مليار جنيه

اقترضت وزارة المالية محليا، بنحو 50% من العروض التي تلقتها لشراء أذون خزانة خلال الفترة من 1-5 أكتوبر الجاري، عندما فضٌلت إصدار أذون خزانة أجل 357 و91 182 و266 يوماً، مقابل 44 مليار جنيه، في حين تلقت طلبات شراء تخطت حاجز الـ80 مليار جنيه، بعد أن طرحت صباح أمس الأحد، أذون الخزانة بقيمة إجمالية 40 مليار جنيه فقط.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن اليوم الأثنين، أن المالية أصدرت أذون خزانة عبر 4 طروحات على مدار يومي الخميس الماضي ثم أمس الأحد، وأوضح أن" المالية" طرحت صباح أمسالأحد طرحين ،جمعت من خلالهما 6.4 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 91 يوماً، بينما جمعت 6.4 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يوماً، في حين طرحت الخميس الماضي طرحين أيضاً، جمعت منهما 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182يوماً و22.3 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 357 يوماً.

وبحسب بيانات المركزي اليوم الأثنين، تراوحت متوسط أسعار الفائدة بين 13.24 % لأسعارفائدة أذون خزانة 91 يوم بينما بلغ متوسط أسعار الفائدة لأذون خزانة اجل 266 يوم نحو 13.42% في حين بلغ متوسط أسعار الفائدة على الأذون اجل 182 يوم نحو 13.38% وأخيرا بلغت متوسط أسعار الفائدة للأذون اجل 357 يوم نحو 13.45%

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي مطلع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.