لطفي لبيب: يحيى الفخراني لم يتركني لحظة أثناء مرضي و"الزعيم" سهل ممتنع

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إن الفنان يحيى الفخراني صديق عزيز عليه للغاية، وعمل معه في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، وعرض عليه مسرحية أخرى ولكن لظروف مرضه اعتذر، "الفخراني قال للناس في المسرحية نقفل الرواية لحد ما لطفي لبيب يخف ويقوم بالسلامة".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، على شاشة "cbc"، أن يحيى الفخراني لم يتركه أثناء مرضة لحظة واحدة، "مسابنيش لحظة المرض، كان قاعد جنبي في المستشفى وأنا نايم على السرير".

وتابع: "عادل إمام هو السهل الممتنع تقعدي في اللوكيشين متحسيش بالغربة ولو للحظة ويحتويكي، أنا كمان سعيد بجيل الشباب في التمثيل، فيه اللي مجتهد وفيه اللي ماشي في خطوط صح في الكوميديا مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي، أعتقد بس".