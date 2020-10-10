أستاذ علم اجتماع: هروب الفتيات من منازلهن حوادث فردية وليست ظاهرة

قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع، إن هروب بعض الفتيات من منازل أبائهن، هي مجرد حوادث فردية، لاقت الرواج على "السوشيال ميديا"، حتى تحولت إلى ظاهرة، ولكن ليست بالكبيرة.

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الهروب من الأسرة أو المنزل كان مرتبط قديما بالشباب وليس بالفتايات الأمر الذي تحول مؤخرا، ما يلزم على الجميع الحديث عن ذلك التحول لخطورته على الفتيات.

وأوضح أن العنف الزائد من قبل الأسرة مع الأبناء أو التسلط الزائد وعدم إعطاء الشخص فرصة التعبير عن الرأي، أو وجود دلع واستهتار يؤدى بدوره إلى الهروب: "أي حاجة فيها مبالغة ليها تأثير سئ".

وأكد أن التغير في ثقافة الشباب والنشء سببه الرئيس الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن هناك الكثير منهم يقوموا بممارسه حريات بشكل فردي قد يكون أغلبه خاطئ، مشيرا إلى أن نشطاء السوشيال ميديا بعضهم غير مؤهلين وهم الذين قد يثيروا بلبلة من خلال أرائهم التي يقوموا بترويجها عبر صفحاتهم.

وتابع: "لو كان فيه شائعات على تلك الحسابات يلعب النشطاء على السوشيال ميديا تشوية للمجتمع المصري وشكل من أشكال الشائعات وتلاقي قبول عند المستقبل، والمسؤولية مشتركة بين الأسرة اللي بتبالغ في تربية أبنائها بالخطأ والمراهق اللي عايز حرية زيادة عن اللازم".