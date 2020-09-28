سقوط رجل أعمال سرق كهرباء بـ14 مليون جنيه بعد هروب 6 سنوات

بعد رحلة هروب استمرت لأكثر من 6 سنوات، أنهت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، رحلة الهرب لرجل عمال محكوم عليه فى 1359 قضية سرقة كهرباء، بإجمالي غرامات 14 مليون جنيه.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية أعدت أكمنة للمتهم الهارب، فى عدد من المناطق التى يتردد عليها، وتم ضبطه فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر، أن المتهم هارب من 1350 حكم قضائى، وغرامات 14 مليون جنيه، لاعتياده سرقة الكهرباء لأعماله.

وقال محضر الشرطة، إن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، ضبطت عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والمطلوب التنفيذ عليه فى 1350 حكم غرامات جزئية ومستأنفة، باتهامات "استيلاء وسرقة تيار كهربائي"، بإجمالي غرامات مالية مستحقة، بلغت 14 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم ترحيل المتهم للنيابة، لإنهاء إجراءات حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا للقانون.

من ناحية أخرى، استهدفت الأجهزة الأمنية، إحدى الشركات بالجيزة، لاتهام مسئوليها بالتلاعب في الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك.

وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام إحدى شركات التسويق الكائن مقريها بدائرتي قسمي شرطة أول وثانى أكتوبر، بالتلاعب فى الأوراق المقدمة لمصلحة الجمارك والإفراج عن بعض وارداتها، بموجب فواتير بقيم متدنية، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تفتيش مقري الشركة فى حضور المدير المالي للشركة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الخاصة بتعاملات الشركة، وكذا جهازي لاب توب، محفوظ عليهما تعاملات الشركة، وجار فحص المضبوطات، بمعرفة الجهات المعنية.