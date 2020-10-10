جرارات زراعية ولوادر بمسيرة تطوف طلخا لمساندة مدرس عربي في الانتخابات

نظم محمد مجدي هبالة، مرشح حزب حماة الوطن في دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، ويعمل مدرس لغة عربية ابتدائي بمدرسة الشهيد طيار عاطف الشرقاوي بطلخا، رمز الجرار الزراعي مسيرة ليلية شارك فيها الجرارات الزراعية واللوادر وطافت عددا من قرى الدائرة، وسط صخب أصوات الجرارات واللوادر المشاركة بالمسيرة.

وبدأت المسيرة من أمام مقر المرشح لتطوف عددا من قرى مركز طلخا ونبروه، وركب أنصار المرشح على الجرارات وعلى سكينة اللوادر والذين أطلقوا آلات التنبيه ليتجمع حوله أهالي القرى.

وزين المرشح جرار خاص به بالإضاءة والتي أحاطت بالجرار من جميع جوانبه واستقبله الأهالي بالهتافات: "الجرار أحسن اختيار" وطاف بالمسيرة قرى "الأورمان طلخا، كفر العرب، كفر الأصالي، دميرة وكفر دميرة".

ووجه "هبالة" رسالة إلى زملائه من المدرسين ودعاهم إلى تأييده، وقال إن التعليم والصحة هما أولى أولوياته مضيفا: "فرصتكم جميعا في الوقوف إلى جوار من عاش أوجاعكم كمدرسين وطلبة أيضا، وطالبهم بحق الزمالة أن يقفوا بجواره في الانتخابات".

ويتنافس في الانتخابات بدائرة طلخا والتي تضم مركز "طلخا ونبروه" 46 مرشحا لعضوية مجلس النواب علي المقعد الفردي، والدائرة مخصص لها مقعدان فقط.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجري اليوم إعلان أسماء 354 مترشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولي التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ " وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.