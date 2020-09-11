"صحة الدقهلية" تعلن الأوراق المطلوبة لراغبي الترشح في انتخابات النواب

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي للراغبين في الترشح لمجلس النواب هي بطاقة الرقم القومي سارية مع صوره لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة، و6 صور شخصية الخلفية بيضاء 4×6.

وأضاف مكي، في تصريح، أن الدخول على الموقع الذي تم الإعلان عنه وتسجيل البيانات الخاصة بالراغب في الترشح وإحضار الوصل الدال على التسجيل مره أخرى الموقع هو : http://elections.mohp.gov.eg بالإضافة للفيزا التي سيتم السحب منها لرسوم الكشف بـ2850 جنيها، إذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينة مع 5% عمولة 142.5 جنيها.

وأشار إنه جري تحديد 5 مستشفيات لإجراء الكشف وهي "المنصوره الدولي، والسنبلاوين، ودكرنس، وبلقاس، وميت غمر".

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات أعلنت بدء تقديم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر حتى السبت 26 سبتمبر 2020، من التاسعة حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء، وأنه على كل من ينتوي الترشح، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم.

وتقع محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية، وتجري انتخابات الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر.