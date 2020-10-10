يحيى الفخراني: لست قلقا من كورونا والتزم بكل الإجراءات.. لازم نعيش

قال الفنان يحيي الفخراني، إنه يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لافتا إلى أن الجميع في موقع تصوير مسلسله الجديد يرتدون الكمامات، ويلتزمون بالإجراءات الطبية، كما أنه ليس قلقا من أزمة فيروس كورونا، معقبا: "أنا مش قلقان، ولازم نعيش".

وعن أعماله الفنية، أضاف "الفخراني"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إنه لديه الكثير من الأعمال الفنية الجيدة، مثل "الليل وآخره"، و"أبنائي الأعزاء شكرا"، بالإضافة إلى الأعمال المسرحية، موضحا أن ميزة المسرح هو "تمرين وتلميع الأحاسيس".

وأشار الفنان إلى أنه اشتاق للعمل مع الفنان فاروق الفيشاوي على المسرح، موضحا أنه في آخر أيامه جاء إلى المسرح وكان متعبا، موضحا أنه كان فنانا متوهجا، والفنان لو استطاع العطاء لآخر لحظة فهذا شيء جيد، معقبا: "الحمد لله مش المسرحية هي اللي تعبت فاروق الفيشاوي".

ويعود النجم يحيى للفخراني للمنافسة في دراما رمضان المقبل بعد غياب عامين عن المشاركة، بمسلسل جديد يتعاون من خلاله مع المخرج شادي الفخراني، والسيناريست عبدالرحيم كمال، حيث كان آخر تعاون بين الثلاثي عام 2016 بمسلسل "ونوس"، والذي كان قد حقق نجاحا كبيرا.

ويعتبر المسلسل الجديد، المنتظر عرضه في رمضان 2021 بعنوان "نجيب زاهي زركش"، التعاون الخامس بين السيناريست عبدالرحيم كمال والفنان يحيي الفخراني.