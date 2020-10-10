إمام مسجد "المنسي": الشهيد علامة منيرة يجب أن يسير على خطاها الشباب

قال الشيخ سعيد مبروك، إمام مسجد الشهيد أحمد المنسي، إن المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح مزيد من المساجد ومنهم مسجد الشهيد أحمد المنسي، ويخدم المسجد العاملين بسوق الجملة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن "المنسي" يعد قدوة لكثير من الشباب الذين يعشقوا بلاده ويضحوا لرفعتها، وتخليد ذكرى الشهداء هو أقل ما يمكن لهؤلاء.

وأوضح أن هؤلاء هم العلامات المنيرة في الدولة المصرية والتي يجب أن يسير على خطواتهم كافة الشباب.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، وأدي الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة، ثم توجه وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، وأدي به الوزير خطبة الجمعة تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن".

ويأتي ذلك المسجد في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى، وأكدت أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسمائهم في تاريخ العظماء.

وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد، وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرًا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز، والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.