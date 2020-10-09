مجلس الشؤون الإسلامية: بناء مسجد "المنسي" تخليد لذكرى الشهيد

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه منذ شهر سبتمبر الماضي تم افتتاح 377 مسجد، حيث إن افتتاح الـ21 مسجدا خلال الفترة الأخيرة يعكس رسالة الدولة في حفاظها على الشهداء وحقوقهم وإعطاء نماذج للشباب عبر إطلاق أسماء الشهداء عليها، ومنهم العقيد أحمد المنسي.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "أحداث اليوم"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "المنسي" كان نموذجا متكاملا لحب وفداء الوطن، والله دائما ما يخلد سيرة الشهداء في الدنيا والآخرة، موضحا أن المسجد الذي يحمل اسم "المنسي" شيدته القوات المسلحة بالكامل وتكفلت به في منطقة برج العرب بالإسكندرية، حيث يعد ذلك نموذجا على أن العسكرية المصرية دائما ما تخلد أسماء شهدائها.

وأكد أن العسكرية المصرية هي أقدم العسكريات على مستوى الأرض وتمتد لـ3 الآف عام وتمثل العديد من القيم الوطنية كما تمثل قيم كبرى للشباب المصري كافة، مشيرا إلى أن ما يميز القوات المسلحة في مصر أن الشعب المصري يعتبر نفسه الخط الأول في القوات المسلحة المصرية، ولذلك لا يستطيع أي شخص أن يبث الوقيعة بين المصريين وجيشهم: "الخطاب عن عدم احترام القوات المسلحة المصرية هي دعوة تظهر الداعي على أنه شخص غير محترم، وهي عقيده موجودة لدى الشعب المصري".