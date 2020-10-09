وزير الأوقاف يؤم المصلين بركعتين في مسجد الشهيد المنسي بالإسكندرية

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صباح اليوم الجمعة، الصفوف الأولى لصلاة أول ركعتين تحية لمسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي، بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

وأكد وزير الأوقاف أن "المنسي" سيظل قدوة للشباب ولكل وطني شريف لأجيال متعاقبة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأشاد جمعة، بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء المسجد، تخليدا لذكرى الشهيد المنسي، مشيرا إلى أن المسجد يعد التاسع الذي تتسلمه وزارة الأوقاف من الهيئة الهندسية.

وأشار إلى تسلم 8 مساجد بمحور المحمودية في الإسكندرية جميعها تحمل وتخلد أسماء شهداء ضحوا بدمائهم وأنفسهم في مواجهة قوى الشر والضلال وجماعات الفوضى والإرهاب.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوفاء لدماء الشهداء يقتضي منا أن نسير على دربهم درب الوطنية في الحفاظ على وطننا، ومواجهة أهل الشر ودعاة الفوضى بكل قوة وحسم.