رئيس قصور الثقافة يشهد بروفات ختام "ابدأ حلمك" بأسيوط

شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، البروفة الختامية لحفل ختام مشروع "ابدأ حلمك" بأسيوط، يرافقه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والمشرف العام على المشروع، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وأعضاء لجنة تدريب المشروع، حيث يقام حفل الختام على مسرح قصر ثقافة أسيوط يوم الاثنين 13 أكتوبر.

مشروع "ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف لتدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون الأداء "إعداد الممثل الشامل" وإلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان، واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاهدين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمى إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

جدير بالذكر، أن أولى مراحل المشروع قد بدأت في سبتمبر 2018، وتم إطلاقه في ثلاث محافظات "أسيوط، الفيوم، والشرقية"، وبلغ إجمالي المتقدمين 1404 شاب وفتاة وإجمالي من حضر مقابلة لجنة الاختيار 604 شابا وفتاة تم قبول 166 شابا وفتاة منهم 52 متدربا بأسيوط، وتم البدء في ورش التدريب اعتبارا من يوليو 2019.

يأتي ذلك بعد ختام جولة صباحية تفقد فيها د. عواض يرافقه رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ومدير عام الثقافة بأسيوط، الدورة التدريبية للمكفوفين ICDL المقامة بمركز تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع المركز التعليمي لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الجنوبية العسكرية، بالإضافة لتفقد معرض مبادرة "صنايعية مصر"(جيل جديد من الحرفيين) والذى يقام بقصر ثقافة اسيوط ويضم باقة متنوعة من نتاج ورش للحرف البيئية واليدوية للمرحلة الأولى على مستوى 13 محافظة.

وأكد عواض، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعمل على تحقيق العدالة الثقافية طبقا للبرنامج الحكومي وتسعى إلى تقديم نفس الخدمة الموجودة في المراكز الإبداعية في القاهرة أن تكون متواجدة بجميع المحافظات من أجل العمل على خلق قاعدة واسعة من المبدعين.