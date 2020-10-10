قائمة الشركات الأعلى مبيعا للسيارات في السوق المصري خلال 8 شهور

بين ارتفاع وانخفاض في معدل مبيعات السيارات المحلية لعدة علامات تجارية داخل السوق المحلي، احتلت شركة "نيسان" تلك القائمة التي تضم أكثر من 12 علامة تجارية بمبيعات وصلت إلى 7982 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من ،2019 والتي وصلت إلى 9731 سيارة، حسب تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

ولفت التقرير إلى ارتفاع في مبيعات سيارات "شيري" بمبيعات وصلت إلى 4883 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2096 سيارة؛ وجاءت بالمرتبة الثالثة "شفيرولية" بمبيعات وصلت إلى 3887 سيارة خلال 2020، لتسجل انخفاضًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 بـ6389 سيارة .

وحسب التقرير، ظهر انخفاضًا بسيطًا في معدل مبيعات سيارات "هيونداي" والتي جاءت بالمرتبة الرابعة بمبيعات وصلت إلى 3128 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3271 سيارة؛ فيما انخفض معدل مبيعات سيارات "بي واي دي" بشكل ملحوظ حيث سجلت مبيعات 2357 سيارة خلال 2020، مقارنة بمبعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3582 سيارة .

وبالترتيب جاءت العلامات التجارية (لادا وتويوتا وكيا) بنهاية القائمة بمبيعات منخفضة وصلت للأولى خلال 2020 إلى 1274 سيارة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1203 سيارة، بينما سجلت الثانية مبيعات وصلت إلى 531 سيارة حلال 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 460 سيارة، ووصلت مبيعات الثالثة خلال 2020 إلى 117 سيارة وتسجل انخفاضًا مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 208 سيارة .

وسجلت "نيسان" خلال أغسطس 2020 مبيعات وصلت إلى 1370 سيارة محلية مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1405 سيارة وتسجل انخفاضًا؛ فيما سجلت "هيونداي والتي تأتي بالترتيب الثاني ضمن أكثر مبيعات السيارات المحلية في أغسطس 2020 بمبيعات صولت إلى 651 سيارة مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 564 سيارة.