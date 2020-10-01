ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 48% خلال أغسطس

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بشهر أغسطس 2020، والذي يوضح ارتفاعًا في معدل مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 48%، بمبيعات وصلت إلى 15929 مركبة، مقارنة بمبيعات أغسطس 2019، والتي وصلت إلى 10728 مركبة، وذلك حسب معدل السعة اللترية "CC" الخاص بكل طراز.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين (1500: 1600 سي سي) بنسبة 75%، بمبيعات وصلت إلى 8614 مركبة، خلال أغسطس 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الشهر من عام 2019، والتي وصلت إلى 4932 مركبة.

كما أوضح التقرير ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ذات السعة اللترية "2000 سي سي"، بنسبة 33% بمبيعات وصلت إلى 4093 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 3070 مركبة.

وأشار التقرير إلى انخفاض في مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين (1300: 1500 سي سي) بنسبة 18%، بمبيعات وصلت إلى 2047 مركبة خلال أغسطس 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 2505 مركبة.