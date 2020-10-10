"شوهت مسلة أثرية".. حملة لإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة بالفيوم

شنّ مركز ومجلس مدينة الفيوم، حملة مكبرة، اليوم، لإزالة الدعاية الانتخابية بعدة مناطق بشوارع مدينة الفيوم، شملت مناطق المسلة ورفعت عزمي ودلة وباقي شوارع المدينة الرئيسية.

وتأتي تلك الحملة لأول مرة في محافظة الفيوم، خصوصًا أنّه في الأعوام الماضية، كان المرشحون يضعون اللافتات الإعلانية في أي مكان لدرجة أنها كانت تُغطى المسلة الأثرية بمدينة الفيوم، دون أن يتم إزالة إعلان واحد.

وأكد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ حملة إزالة اللافتات الدعائية المخالفة مستمرة ولن تنتهي حتى إزالة كل المخالفات، موضحًا أنّه لم يتقدّم بطلب ترخيص للإعلانات إلا عدد بسيط جدًا من النواب لا يذكر، مؤكدًا أنّه يجب على المرشحين ترخيص إعلاناتهم تجنبًا لإزالتها.

وشدد "شاكر" على أنّه يجب الالتزام بالقانون في كل شئ، لأنّه لن يسكت على أي مخالفة، قائلًا "انتهى زمن الفوضى والآن يجب تنفيذ القانون في كل شئ"، موضحًا أنّه جار إعادة ترميم الجزء الرخامي بأسفل المسلة، والذي تشوّه بسبب الملصقات الدعائية.

واستنكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، قيام بعض المرشحين الموقرين بإتلاف بعض المنشآت الأثرية بالمحافظة من أجل وضع ملصقاتهم الدعائية عليها أبرزها قاعدة ميدان المسلة التي تم تغطيها بالكامل بملصقات المرشحين، واضطروا إلى تكليف موظفين بإزلة الملصقات وتنظيفها.

وطالب "شاكر" مرشحي مجلس النواب بالتقدم لطلب ترخيص الإعلانات وتحديد الأماكن التي يرغب المرشح وضع الإعلان فيها تجنبًا لإزالتها مرة أخرى.

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه برفع أي دعاية انتخابية مخالفة، أو حتى أي دعاية أخرى مخالفة، أو غيرها توجد في أماكن مخالفة في غير الأماكن الرخصة لذلك.