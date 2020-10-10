"جمعية الكبد المصري": إجراء 4192 كشف مجاني خلال سبتمبر

أعلنت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضى الكبد بقولنجيل وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين علي 4192 مريضا، وإجراء 1964 تحليل طبي وعمل 487 حاله أشعة فيبروسكان، و 926 حالة أشعة موجات صوتية، و61 حالة أشعة X RAY ، و386 حالة أشعة مقطعية ، و45 حالة أشعة ارفي ، و26 منظار قنوات مرارية ، و13 منظار قنوات فوق صوتية، خلال شهر سبتمبر 2020 مجانا .

وقال الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، إنه تم إجراء 77 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد ، وإجراء 55 جراحة متنوعة بينهم 39 حاله استئصال مرارة بالمنظار، و9 حالات للسمنة المفرطة ، و2 حاله استئصال ورم بالكبد ، وحالة استكشاف جراحي للبطن ، وحاله إصلاح فتق في الحجاب الحاجز، و3 جراحات فتق بالبطن .

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الكشف على 51 حالة بعيادة القلب، و61 حاله بعيادة علاج الألم وهي عيادات متخصصة تم افتتاحها من أجل التيسير على المرضى.

وأشار إلي إجراء تحليل طبي لعدد 1933 مريضا وإجراء منظار لعدد 561 مريضا و 342 حالات منظار موجات فوق صوتية وتقديم تطعيم فيروس بي لعدد 787 شخصا، وتقديم علاج متنوع لعدد 897 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لعدد 2431 مريضا.

وأكد شيحة، أن "الكبد المصري" مستمرة في تقديم الدعم لكل مرضى الكبد في مصر، وتوفير الخدمات الطبية العالمية مجانا لغير القادرين، مشيرا إلى أن المستشفى تستهدف تحقيق أفضل نتائج طبية ممكنة في مجالات طب المناظير والعمليات الجراحية من خلال مجموعة من أمهر الجراحين وأطباء التخدير ، معتمدة في تقديم خدماتها العلاجية على أحدث بروتكولات علاج الفيروسات الكبدية فى العالم .