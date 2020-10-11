في 30 ثانية.. خطوات استخراج تذكرة المترو من الماكينات إلكترونيا

تزامنا مع اتجاه الدولة نحو رقمنة الخدمات التي تقدم وتسهيلا على الجمهور، تقدم الهيئة القومية للأنفاق ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والمعروفة باسم "T.V.M"، والتي توفر الزحام خاصة خلال فترة المدارس المقرر لها ان تبدأ في 17 أكتوبر الجاري.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة بعض المعلومات عن تلك الماكينات، وخطوات استخراج تذكرة المترو من الماكينات الكترونيا خلال أقل من 30 ثانية

معلومات عن أجهزة T.V.M

تتواجد تلك الماكينات في خطوط المرحلة الرابعة من المترو، ويتواجد في بعض المحطات أكثر من ماكينة حسب الكثافة العديدة.

والهدف من هذه الماكينات التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات.

وجود تلك الماكينات لن يلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

وتعمل هذه الماكينات باستخدام العملات الورقية والمعدنية وبطاقات الائتمان البنكية.

تقدم 3 خدمات رئيسية استخراج تذكرة، استخراج اشتراك، وشحن بطاقة، ويمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكي المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

تعمل هذه الماكينات باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

خطوات استخراج تذاكر المترو الكترونيا

في البداية يجب اختيار نوع الخدمة استخراج تذكرة مترو، أو اشتراك، أو تجديد الشحن.

اختيار محطة الركوب ثم تـأكيد

اختار محطة الوصول ثم الضغط على التأكيد

اختيار عدد التذاكر

ستظهر قيمة التذكرة، ويتم وضعها إما عملات معدنية أو ورقية أو من خلال بطاقة الائتمان وادخال كلمة السر، ثم الضغط على موافق.

تخرج الماكينة التذكرة للعميل

وكان الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن ماكينة شراء التذاكر الإلكترونية المتواجدة بداخل محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لا تختلف عن مثيلاتها بالدول الغربية.