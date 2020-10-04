المترو يبدأ استقبال أوراق الطلاب لاستخراج الاشتراكات لركوب القطارات

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، استقبال الأوراق الخاصة بطلاب المدارس والجامعات الراغبين في عمل اشتراكات الطلبة الشهرية لاستقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، ومن المنتظر أن يبدأ 17 أكتوبر الحالي.

وكشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أنّ الشركة جاهزة تماما لاستقبال الطلاب الراغبين في استخراج الاشتراكات الشهرية، مشيرا إلى أنّ الشركة أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، من خلال تجهيز القطارات وتوفير "الفكة" بمكاتب صرافي التذاكر، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لصيانات دورية، ولا يمكن السماح لأي قطار بالتشغيل إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين، مؤكدا أنّ الشركة تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وجرت الاستعانة بالأكشاك المتحركة داخل المحطات لمنع حدوث أي زحام أمام شبابيك التذاكر.

تفاصيل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات بمترو الأنفاق استعدادا للعام الدراسي الجديد

أولا: تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب لاستقلال مترو الأنفاق:

1- اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيها في الـ3 مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة قيمته 41 جنيها في الـ3 مراحل.

3- يستخرج الاشتراك لمدة 3 أشهر بـ180 رحلة في الثلاث مراحل.

ثانيا: تعرف على الأوراق المطلوب لعمل اشتراك المترو:

1- يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها ويختمها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها لشركة المترو.

2- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة لعمل الاشتراك.

3- 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

4- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

5- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديمه الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.