تبدأ من 33 جنيها.. أسعار وخطوات استخراج كارنيه اشتراك المترو لطلاب

خلال أيام قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد، ويستعد الطلاب من خلال تأمين وسيلة المواصلات الأنسب، ويعتبر المترو هي الوسيلة الأسرع والأكثر أمانًا للطلاب، وقد بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة المترو الأنفاق في تلقي أوراق الطلاب الراغبين في استخراج الاشتراكات.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار وأماكن وخطوات استخراج اشتراكات المترو لمدة 3 أشهر..

أسعار اشتراكات المترو للطلاب لـ3 أشهر

8 محطات قيمة الاشتراك 33 جنيهًا.

16 محطة قيمة الاشتراك 33 جنيهًا.

25 محطة قيمة الاشتراك 33 جنيهًا.

39 محطة قيمة الاشتراك 41 جنيهًا.

مواعيد وأماكن استخراج الاشتراكات

يمكن للطلاب أو أولياء الأمور استخراج الاشتراكات من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، بداخل مكاتب الاشتراكات في الخطوط الثلاثة والتي تتواجد في المحطات التالية:

الخط الأول:

توجد مكاتب اشتراكات في محطات حلوان، وعين حلوان، والمعادي، ودار السلام، والزهراء، وأحمد عرابي، والشهداء، وحدائق الزيتون، وعين شمس، وعزبة النخل، والمرج، والمرج الجديدة.

الخط الثاني:

توجد مكاتب اشتراكات في محطات كلية الزراعة، والمظلات، وروض الفرج، ومسرة، والشهداء، والعتبة، والدقي، وجامعة القاهرة، والجيزة، والمنيب.

الخط الثالث:

توجد مكاتب اشتراكات في محطات محطة عدلي منصور، وهليوبوليس، والعباسية، والعتبة.

خطوات استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب

لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات بمحطات المترو.

- الحصول على استمارة، واستيفاء البيانات مثل تحديد اسم الطالب، وتحديد المحطات.

- يجب تسليم صورة شخصية 4 × 6 على الاستمارة.

- ختم الاستمارة من المدارس أو الجامعة، حسب المرحلة التعليمية للطالب.

- تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات ومعها صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن هم دون 16عامًا، وصورة إيصال المصاريف، أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

- يسجل رقم هاتف الطالب أو ولي أمره على الاستمارة.