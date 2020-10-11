الإخوان.. إرهاب تدعمه شبكة فساد مالي (فيديو)

عرضت شاشة "ON E"، تقريرًا تليفزيونيًا تحت عنوان "الإخوان.. إرهاب تدعمه شبكة فساد مالي"، وسرد التقرير مصادرات لجنة حصر أموال الإخوان في مصر، حتى 2018.

وأوضح التقرير، أن 300 مليار جنية إجمالي ما تم مصادرته، منها 62 مليار أموال سائلة، ضبطت لدى قيادات الجماعة وشركات الصرافة، 112 مليار قيمة مدارس ومستشفيات وشركات مستلزمات طبية.

وأشار التقرير، إلى أن 67 مليار جنيه أصول شركات وأراضي، فضلًا عن 118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدرسة، كما تم مصادرة 33 موقع إلكتروني وقناة فضائية، و60 مستشفى.