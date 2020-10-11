رنا سماحة وخطيبها وتوفيق عكاشة وزوجته أبرز الحضور في حفل وائل جسار

أحيا النجم وائل جسار حفلا غنائيا بأحد فنادق التجمع الخامس بعد غياب 7 أشهر عن إحياء الحفلات بمصر.

وكان من أبرز الحضور الفنانة رنا سماحة وخطيبها الملحن سامر أبو طالب ونضال الشافعي وتوفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري في أول ظهور لها بعد إعلان تسممها ومحمد عباس ومحمد سراج ومحمد رشاد وجيهان خليل ورامي وحيد.

وعاد جسار للحفلات في مصر بعد غياب 7 شهور بسبب كورونا بأغنية "بحبك يا مصر".

أعرب النجم اللبناني وائل جسار خلال الحفل عن اشتياقه الكبير لشعب مصر وقال إنه أول مرة يغيب عن مصر كل هذه المدة ولكن الظروف كانت أقوى منه.

وأضاف أن مصر افتقدها للغاية قائلا: "مصر وحشتني أوي وشعبها وحشني"، وغنى وائل مشيت خلاص، بتوحشيني، وغيرها.

وكشف الفنان اللبناني وائل جسار، تفاصيل مشاركته فى أوبريت "مصر حكاية" المقرر طرحه اليوم، والذي شارك بالغناء فيه رفقة 9 مطربين مصريين من بينهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقال جسار لـ"الوطن"، إنه رحب بشدة عندما تلقى دعوة المشاركة لسببين وهما أن الأوبريت مهدى لبلده الثاني مصر التي يحبها ويعشقها والثاني، لمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء المصري.

وعن مشاركته في عمل يجمع مطرب المهرجانات شاكوش، أوضح أن سبب مشاركته الأساسي هو حبه الغناء لمصر، وأنه يحترم كل الأصوات وأذواق الناس.

يشارك في الأوبريت كل من: "مدحت صالح ومحمد فؤاد ووائل جسار وهشام عباس وأمينة ودياب وعمر كمال ومي سليم وحسن شاكوش وياسمين علي".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مطربي المهرجانات، في أغنية وطنية رفقة مطربين كلاسيك.