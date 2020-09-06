رنا سماحة تستعد لإطلاق أولى أغنيات ألبومها الجديد خلال ساعات

تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أولى أغنيات ألبومها الجديد "7رجالة"، خلال الساعات المقبله، حيث ستطرح أغاني الألبوم تباعا، وفق ما أعلنته عبر "تويتر".

استقرت الفنانة رنا سماحة على أغنية "7 رجالة" رسميًا، لكي تكون عنوان ألبومها الجديد.

ونشرت "سماحة" فيديو يضم أسماء أغاني الألبوم، ليختار منها الجمهور، وهي "نقطة ضعف"، و"عندي الجرأة"، و"100 مليون عملة"، و"بقيت شبهك"، و"قلبي معلم"، "و7 رجالة"، و"حياتي تخصني"، و"خانت نفسها"، و"اسمه إيه تتر النهاية".

وكتبت "رنا": "زي ما اتعودت إنكم دايمًا بتشاركوني كل حاجة، قررت إن انتو اللي هتختاروا اسم الألبوم، يلا vooooote".