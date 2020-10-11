"الصحة" تطلق قافلة طبية شاملة 8 تخصصات بالضبعية جنوب غرب الأقصر

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية شاملة 8 تخصصات طبية، وذلك داخل وحدة صحة الضبعية بمركز القرنة غربي المحافظة، على أن تستمر أعمال القافلة حتى الأحد الموافق 11 أكتوبر.

وقالت المديرية إن القافلة الطبية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام، والجلدية، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن، والأطفال والنساء والولادة، والأسنان، على أن يجري توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الإخصائيين.

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر القافلة للاطمئنان على سير العمل بها، ودعت جميع المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة.

في سياق متتابع واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى بدأت منتصف سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر القادم، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وبإشراف الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة.

تأتي المبادرة ضمن المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا مما يسهل العلاج والشفاء.

وأكدت المديرية أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، وتتمثل خدمات المبادرة في توعية المواطن والكشف المبكر عن مرضي السكري وضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة وصرف العلاج بشكل دوري.