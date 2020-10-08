محافظ الأقصر ونائبه يشاركان في مبادرة 100 مليون صحة

شارك المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتسجيل والكشف في مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد عماد أبو العزايم، والعديد من العاملين بديوان عام المحافظة.

كان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة 100 مليون صحة، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة "السكر والضغط" و(الاعتلال الكلوي) وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض.

كما تستهدف المبادرة كلا من الفئات العمرية فوق 40 عاماً، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عاماً، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات " 100 مليون صحة" السابقة بارتفاع السكر أو الضغط.

وتعمل المبادرة علي الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.

وكان نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيري، قد شهد فعاليات تدشين مبادرة "شباب يدير شباب" بالمحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر حفني بركات حفني، وعدد من شباب المبادرة على مستوى المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني دينا فؤاد، والتي شاركت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسؤولين لتبادل الآراء، وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في أنشطة وزارة الشباب والرياضة، واقتراح أفكار شبابية وتنفيذها داخل المحافظة، وتأهيل وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم.