منها الترمادول والتيدول.. 14 دواءً يُمنع سائقي القطارات من تناولها

كشف اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، عن إعداد قائمة مكونة من 14 نوعا من الأدوية المحتوية على مواد مخدرة؛ لتحذير العاملين بالسكة الحديد من تعاطيها، وتوعيتهم بأضرارها عليهم، حتى لا يتفاجأوا بظهور نتائج تحليل المخدرات إيجايبة، ما يعرضهم لعقوبات الإيقاف عن العمل والفصل، مشيرا إلى أن هذه الأدوية ممنوع تناولها سائقي القطارات ومساعديهم، وعمال المزلقانات والتحويلات والمناورات؛ حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

إمام: حملات مفاجئة لكشف تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد

وقال "إمام"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك حملات مفاجئة لكشف تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد، موضحا أن متعاطي المخدرات بمنظومة السكك الحديدية لا يتعدى 1%، مشيرا إلى أنه من ضمن الأدوية الممنوع تناولها (ترامادول ـ تراموندين ـ التيدول ـ كونترمال ـ الترمال ـ أمادول ـ تراماكس ـ ابالتوسيفان ـ كوديفان ـ سيكوتال ـ مورفين ـ بتيدين ـ الماكستون فورت ـ كوكايين).

رئيس المركز الطبى: وزير النقل يولي اهتماما كبيرا بحملات كشف تحليل المخدرات على العاملين بالسكة الحديد

وأضاف مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يولي اهتماما كبيرا بحملات كشف تحليل المخدرات، على جميع العاملين بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن هذه الأدوية العلاجية تكرارها وإدمان تعاطيها يظهر خلال نتائج تحليل كشف المخدرات، ويعطي عينة تحليل إيجابية، ويعتبر صاحب العينة متعاطى للمخدرات.

ونوه اللواء عاطف إمام، إلى أن إدارة المستشفى تقوم في هذه الحالة بإحالة نتيجة التحليل إلى هيئة السكة الحديد؛ لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتطبيق لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بها، والتي تشمل الإيقاف عن العمل والفصل.

إمام: حصول العاملين على الأدوية لابد من أن يكون من خلال الطبيب المختص بمستشفى السكة الحديد

وأشار رئيس المركز الطبي بالسكة الحديد، إلى أنه لا يجب على أي عامل بمنظومة السكة الحديد، الحصول على هذه الأدوية من تلقاء نفسه، أو من خلال وصف أي طبيب أو مستشفى، إنما فقط من خلال قسم الأمراض العصبية والنفسية بمستشفى السكة الحديد، بجرعات محددة، وفي هذه الحالة يتم إبعاد العامل عن تشغيل القطارات.

وشدد "إمام" على أنه لا يعترف بأى مبرر للحصول على هذه الأدوية، باستثناء الطبيب المختص في مستشفى السكة الحديد.